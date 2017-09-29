Американский сенат утвердил Джона Хантсмана послом США в России

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат США проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.