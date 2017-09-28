Генсек ООН призвал помочь беженцам рохинджа безопасно вернуться в Мьянму

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш

Члены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш

ООН, 28 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости обеспечить условия для возвращению в Мьянму беженцев народности рохинджа, которые бежали из-за насилия в стране в последний месяц.

"Я прошу членов Совета Безопасности поддержать мой призыв к тому, чтобы все, кто бежал в Бангладеш, мог воспользоваться правом на безопасное, добровольное и достойное возвращение в свои дома", — заявил Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме.

В четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщил, что количество представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы за последний месяц, превысило 500 тысяч человек. Всего, по его словам, в Бангладеш находятся около 700 тысяч беженцев из Мьянмы.