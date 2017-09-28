Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. У ведущей новостной программы News 4 на нью-йоркском телеканале NBC Натали Паскареллы начались роды в прямом эфире.

Журналистке задали вопрос по поводу неожиданного нововведения Twitter - социальная сеть планирует увеличить лимит символов в сообщениях со 140 до 280. Прежде чем ответить, Паскарелла неловко засмеялась. Ее коллеги, присутствующие в студии, ничего не заподозрили. На самом деле у ведущей, которая находилась на восьмом месяце беременности, в этот момент отошли воды.

Congrats @Natalie4NY! She gave birth to a boy today -- after her water broke during a News 4 newscast. https://t.co/RqxqQcgCHe pic.twitter.com/OIjNChHxuh — NBC New York (@NBCNewYork) 28 сентября 2017 г.

Женщина довела выпуск новостей до конца и только после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Ее сопроводил исполнительный продюсер програмы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. У пары родился сын.