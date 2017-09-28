Теффт ответил на вопрос о двойных стандартах в отношении России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Россия является мировой державой, которая оказывает влияние на многие процессы, США подходят к взаимодействию с ней очень прагматично, заявил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Мы знаем, что Россия является мировой державой, которая оказывает влияние на многие процессы. И мы подходим к взаимодействию с ней очень прагматично. Но, как мне кажется, российские власти точно так же подходят к сотрудничеству с США", — сказал он, отвечая на вопрос о том, что создается впечатление, что только когда США нужна помощь России, о ней говорят как о "друге".