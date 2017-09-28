Путин и Эрдоган обсудили вопрос поставок турецких томатов в Россию

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Говорили о сельхозпродукции. Вы знаете, что есть вопросы, связанные с томатами. Работа ведётся. Представителя минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится", — сказал Песков.