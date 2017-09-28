Теффт считает, что между ЕС и США нет раскола по отношению к России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт считает, что между ЕС и США нет раскола по вопросу политики в отношении России.
"Не думаю, что раскол (между ЕС и США по поводу РФ — ред.) имеет место. Да, есть разногласия, но я не погружен в переговоры между американскими и европейскими официальными лицами и не могу комментировать их", — заявил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".
По его словам, даже если и есть какие-то разногласия, они никак не влияют на базовое доверие между США и союзниками, на прочные отношения США с партнерами в Европе.