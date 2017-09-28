Теффт считает, что между ЕС и США нет раскола по отношению к России

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт считает, что между ЕС и США нет раскола по вопросу политики в отношении России.

"Не думаю, что раскол (между ЕС и США по поводу РФ — ред.) имеет место. Да, есть разногласия, но я не погружен в переговоры между американскими и европейскими официальными лицами и не могу комментировать их", — заявил завершивший свою миссию в Москве посол США Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Но между США и нашими союзниками всегда есть какие-то разногласия, будь то в рамках НАТО, в отношениях с ЕС или на двустороннем уровне. И это абсолютно нормально. Я, например, помню времена, когда часто приходилось слышать, что НАТО находится в перманентном кризисе, потому что есть разночтения то по одному, то по другому вопросу. И с ЕС у нас сейчас действительно разные подходы к вопросам торговли и ряду других тем. Но о расколе по вопросу России речь не идет", — сообщил дипломат.

По его словам, даже если и есть какие-то разногласия, они никак не влияют на базовое доверие между США и союзниками, на прочные отношения США с партнерами в Европе.