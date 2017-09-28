Санкции против России не изменили ситуацию на Украине, заявил Теффт

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Санкции США против России не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине, заявил завершивший свою миссию в Москве американский посол Джон Теффт в интервью газете "Коммерсант".

При этом Теффт считает, что введенные США санкции в отношении России возымели эффект.

"Думаю, что да, и президент России, как и ряд других официальных представителей РФ, это признавали", — указал он.

"Но привели ли эти санкции к кардинальному изменению ситуации на Украине? Очевидно нет. Тем не менее, я считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего, это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам. Но об этом вам лучше спросить у российских бизнесменов, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами", — сказал дипломат.

Страны Запада ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, называя Россию страной-агрессором. РФ это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.