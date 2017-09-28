Теффт о "посольских войнах" с Россией: США готовы перевернуть страницу

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. США готовы перевернуть страницу в ситуации "посольских войн" с Россией и идти дальше, заявил американский посол в Москве Джон Теффт в интервью газете "Коммерсант".

"Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Россия обеспечила паритет, мы обеспечили паритет, мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше", — заявил дипломат, отвечая на вопрос, закончились ли "посольские войны" между Россией и США.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Так Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД РФ, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.