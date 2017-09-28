Бегство рохинджа из Мьянмы стало самым массовым в регионе, считают в ООН

ООН, 28 сен — РИА Новости. Более 500 тысяч человек народности рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш за последний месяц — это самая масштабная волна беженцев в регионе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) сообщило, что число рохинджа, прибывших в Бангладеш с конца августа, превысило 500 тысяч. Это самое массовое перемещение беженцев в регионе за последние десятилетия", — сообщил Дюжаррик. Всего, по его словам, в Бангладеш находятся около 700 тысяч беженцев из Мьянмы.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.