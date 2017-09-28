Порошенко потребовал, чтобы дети говорили на украинском на переменах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Петр Порошенко считает, что школьники должны говорить на украинском языке не только на уроках, но и на переменах. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

"Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе", — сказал он на встрече с учителями.

По словам Порошенко, детей нужно приучить к тому, что украинский язык — это "не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения".

Закон "Об образовании" устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в сфере образования на Украине. Он вступил в силу 28 сентября и будет внедряться поэтапно с 1 сентября 2018 года по 2020 год.

Документ уже вызвал шквал критики со стороны соседей Украины. Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии назвал документ "позорным" и заявил, что Киев может "забыть о европейском будущем".

В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие положения этого документа являются "неудачными" и вызывают обеспокоенность.