Россия и Азербайджан продолжают переговоры по экспорту газа

СТАВРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Россия и Азербайджан планируют нарастить взаимодействие в сфере сельского хозяйства, в том числе, рассматривают возможность поставок сельхозпродукции в третьи страны, также ведут переговоры о возможности увеличения экспорта газа из РФ в Азербайджан, заявили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр экономического развития Азербайджана Шахин Мустафаев.

Как заявил Орешкин, выступая на российско-азербайджанском межрегиональном форуме, с начала 2017 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 80%, при этом российский экспорт в Азербайджан вырос на 80%, до 1,1 миллиарда долларов, импорт — на 74%, до 400 миллионов долларов.

"Мы продолжим системную работу по снятию ограничений и барьеров в двусторонней торговле, будет продолжено повышение эффективности существующих механизмов поддержки экспорта – как финансовых, так и нефинансовых. В первую очередь речь о Российском экспортном центре", — отметил Орешкин. РЭЦ уже оказал поддержку 68 российско-азербайджанским проектам на общую сумму порядка 0,5 миллиарда долларов. В проработке находятся еще 20 проектов на сумму более 200 миллионов долларов.

Направления

Перспективными направления сотрудничества двух стран российский и азербайджанский министры назвали фармацевтику, агропромышленный сектор, промышленность, здравоохранение и туризм. На азербайджанском рынке работает 650 совместных компаний, таких как "Лукойл Оверсиз", структуры "АвтоВАЗа", "Камаза", ВТБ. Есть договоренности между "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) по совместной разведке и добыче нефти и газа.

"Увеличения товарооборота в основном мы добились за счет поставок сельскохозяйственной продукции, на 60% увеличились поставки фруктов и овощей из Азербайджана в России, в дальнейшем мы считаем, что отрицательного роста тоже не будет", — сообщил Мустафаев журналистам в кулуарах форума.

В сентябре 2015 года "Газпром" начал поставки природного газа в Азербайджан в рамках договора, заключенного на пять лет с возможностью продления. Договор предусматривает поставку в Азербайджан до 2 миллиардов кубометров газа в год. В конце 2015 года стороны обсуждали возможность увеличения поставок с учетом перспективы роста потребления газа в Азербайджане. "По газу наши компании ведут переговоры, если будут выгодны для обеих стран эти сделки, они будут подписаны", — подтвердил азербайджанский министр.

"Мы говорим не только о простых поставках сельхозпродукции из России в Азербайджан и из Азербайджана в Россию. Ну, например, сегодня был подписан проект с участием азербайджанских партнеров по выращиванию овощей на территории Ставропольского края. Здесь уже будет сложно сказать, это азербайджанская продукция или это российская продукция. Важно реализовывать совместные проекты и смотреть на то, чтобы эти совместные проекты затем выходили на глобальный рынок. Если эти овощи потом будут поставляться в третьи страны, то это тот процесс, от которого будут выигрывать и Россия, и Азербайджан", — сказал журналистам Орешкин.