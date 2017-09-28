Турция ждет от мирового сообщества поддержки единства Ирака

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Анкара ожидает от мирового сообщества решительной поддержки территориальной целостности Ирака после референдума о независимости в Иракском Курдистане, заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу, комментируя заявление представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

Как ранее отметила Науэрт, заявление турецкой стороны о том, что она готова не словом, а делом поддержать территориальную целостность Ирака, звучит как угроза.

"Турция ясно и открыто обозначила свою позицию по референдуму до и после него. Все международное сообщество должно на данном этапе без колебаний, взвешенно и определенно выразить свою позицию по отношению к территориальной целостности и единству Ирака", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Мюфтюоглу.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.