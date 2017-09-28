В коалиции США рассказали о ходе операции по освобождению Хоиджа от ИГ*

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Операция по освобождению города Хоиджа в Ираке от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ* идет успешно, заявил представитель коалиции США полковник Райан Диллон.

"Первая фаза операции в Хоидже и Шаркат прошла очень быстро. Первая фаза, которая по прогнозам должна была занять у иракских сил безопасности около недели, была завершена примерно в первые 72 часа. Но битва в будущем будет нелегкой, мы ждем, что она будет сложной, не даем точных сроков", — сказал Диллон на брифинге из Багдада, который транслировал Пентагон.

В 2014 году боевики ИГ*, захватив ряд провинций в Ираке, развернули наступление на Багдад, однако были остановлены правительственной армией при поддержке США и их союзников, а также местных племен. В последнее время главными очагами сопротивления ИГ* в Ираке оставались районы вокруг Мосула, Хоиджи и Равы.

*Запрещенная в России террористическая организация