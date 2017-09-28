Главный военный прокурор опроверг сообщения о диверсантах под Винницей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о диверсантах на складах в Винницкой области, где произошел пожар.
"Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", — заявил Матиос телеканалу "112 Украина".
Он также призвал установить причины происшествия и решить ряд проблем с охраной военных складов и плохой противопожарной безопасностью.
Задержание диверсантов
О задержании предполагаемых диверсантах перед пожаром на военных складах под Винницей заявил накануне пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.
По его словам, накануне в Винницкой области прошли поиски и преследования диверсионных групп. Они проходили под видом антитеррористических учений.
"Основная масса была определена, их цели — и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство. Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт", — написал Мисюра в Facebook.
Он заявил, что большая часть снарядов не пострадала, так как находилась в бункерах под землей. Сдетонировали же только те мины, которые хранились на улице.
С чего все началось
Во вторник вечером на военном складе под Винницей сдетонировали боеприпасы и начался пожар. В результате пострадали два человека. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек.
По данным СМИ, больше всего от разрывов снарядов пострадали город Калиновка и село Павловка, где взрывной волной выбивало окна. На улицах населенных пунктов находили неразорвавшиеся боеприпасы.
На складах хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Пожар уничтожил около трети арсенала. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
В Винницкой областной администрации сообщили, что всего на территории складов хранилось приблизительно 188 тысяч тонн боеприпасов.
Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела. Основной версией следствия является диверсия.