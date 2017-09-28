Главный военный прокурор опроверг сообщения о диверсантах под Винницей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о диверсантах на складах в Винницкой области, где произошел пожар.

"Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", — заявил Матиос телеканалу "112 Украина".

Он также призвал установить причины происшествия и решить ряд проблем с охраной военных складов и плохой противопожарной безопасностью.

Задержание диверсантов

О задержании предполагаемых диверсантах перед пожаром на военных складах под Винницей заявил накануне пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

По его словам, накануне в Винницкой области прошли поиски и преследования диверсионных групп. Они проходили под видом антитеррористических учений.

"Основная масса была определена, их цели — и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство. Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт", — написал Мисюра в Facebook.

Он заявил, что большая часть снарядов не пострадала, так как находилась в бункерах под землей. Сдетонировали же только те мины, которые хранились на улице.

С чего все началось

Во вторник вечером на военном складе под Винницей сдетонировали боеприпасы и начался пожар. В результате пострадали два человека. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек.

По данным СМИ, больше всего от разрывов снарядов пострадали город Калиновка и село Павловка, где взрывной волной выбивало окна. На улицах населенных пунктов находили неразорвавшиеся боеприпасы.На складах хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Пожар уничтожил около трети арсенала. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.В Винницкой областной администрации сообщили, что всего на территории складов хранилось приблизительно 188 тысяч тонн боеприпасов.Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела. Основной версией следствия является диверсия.