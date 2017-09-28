Последний эшелон с военными покинул Белоруссию после учений "Запад 2017"

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил РФ, принимавших участие в учениях "Запад-2017" в Белоруссии, покинул республику, сообщается в четверг на сайте учений.
Погрузку техники и имущества российские военнослужащие осуществили в кратчайшие сроки, отмечается в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что участники учений "Запад-2017", проходивших на территории Белоруссии 14-20 сентября, вернутся в места постоянной дислокации, в том числе российская составляющая — на территорию РФ. В Минобороны Белоруссии отмечали, что до 30 сентября все подразделения Белоруссии и России, принимавшие участие в учениях, возвратятся в места постоянной дислокации.
В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ было задействовано 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.