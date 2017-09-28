Коалиция США: референдум негативно повлиял на борьбу иракских сил с ИГ*

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Коалиция под руководством США считает, что ее предупреждения оправдались, и референдум о независимости Иракского Курдистана отвлекает курдов и центральные власти Ирака от борьбы с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Результаты референдума в общем повлияли на общие усилия в Ираке по разгрому ИГ*… Внимание уже не так сосредоточено на ИГ*, как до референдума", — сказал Диллон на брифинге в Багдаде, который транслировал Пентагон.

По его словам, "после референдума есть немало угроз, разговоров о том, что может случиться".

"Мы в планировании военных действий пытаемся оставаться на два шага впереди событий", — пояснил он, комментируя разногласия между властями Иракского Курдистана и центральными властями в Багдаде.

При этом, по его словам, США продолжают координацию с курдскими силами и рассчитывают, что те все же сосредоточатся на борьбе с ИГ*.

Ранее Диллон сообщил, что операции стран коалиции под руководством США продолжаются независимо от результатов референдума.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.

*Запрещенная в России террористическая организация