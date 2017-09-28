В Анкаре начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган встретил Путина прямо у дверцы подъехавшего автомобиля, после чего лидеры направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул.

Президенты обменялись рукопожатием, а затем проследовали внутрь резиденции, где начались переговоры.

Это уже пятая встреча Путина и Эрдогана в нынешнем году. В марте и мае турецкий президент приезжал в Россию, позже в мае лидеры провели краткие переговоры "на ногах" в кулуарах форума "Один пояс — один путь" в Пекине, а в июле встретились на полях саммита G20 в Гамбурге.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешний визит Путина в Турцию имеет "абсолютно прагматические цели". Главной темой переговоров станет ситуация в Сирии, прежде всего — координация действий России и Турции в зонах деэскалации. Также лидеры обсудят референдум о независимости Иракского Курдистана и различные аспекты двусторонних отношений, в частности — строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также вопросы сотрудничества в военно-технической области.