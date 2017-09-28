Депутат Рады предложил внести изменения в украинский закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Депутат "Оппозиционного блока" Украины Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон об образовании касательно защиты языковых прав нацменьшинств.

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в сфере образования на Украине, в четверг вступил в силу и будет вводиться поэтапно с 1 сентября 2018 года по 2020 год. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины. Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

Согласно данным на сайте Рады, законопроект "о внесении изменений в закон Украины "Об образовании" касательно обеспечения защиты языковых прав национальных меньшинств" зарегистрирован в четверг.

Текст документа пока отсутствует. В статусе прохождения указано, что законопроект передан на рассмотрение руководства парламента.

Как сообщил Шуфрич в Facebook, изменения, которые он предлагает, касаются статьи 7 закона об образовании, которая определяет язык образования. В частности, депутат предлагает разрешить по решению местных властей использовать в учебном процессе языки нацменьшинств наравне с государственным.

Он предложил изложить статью 7 в следующей редакции: "Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, а также региональный язык или язык меньшинства, если учебные заведения расположены на территориях, на которых распространен региональный язык или язык меньшинства и по решению соответствующего местного совета применяются меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств".

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.