Полиция провела рейд в пригороде Рима после столкновений с цыганами

РИМ, 28 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция в четверг провела рейд в одном из пригородов Рима после произошедших там столкновений между местным населением и цыганами, сообщает полицейское управление столицы Италии.
В ходе операции проверке личности были подвергнуты порядка 100 человек. В полиции РИА Новости уточнили, что среди них были как цыгане, так и итальянцы, 78 оказались иностранцами, 10 из них были отправлены в отделение миграционной службы после того, как оказалось, что они находятся на территории Италии незаконно.
Два человека доставлены в полицейский участок: задержанная женщина владела угнанной машиной и подозревается в скупке и хранении краденного, в отношении мужчины был ранее выписан ордер о депортации.
В конце августа на восточной окраине Рима также произошли столкновения между мигрантами из Африки и местными жителями. Причиной конфликта послужила перебранка между 40-летним уроженцем Эритреи и несколькими местными подростками. Согласно некоторым свидетельствам, во время разговора на повышенных тонах африканец принялся бросать в ребят камни.
Мать одного из подростков отправилась в центр для мигрантов, чтобы разобраться в произошедшем. Однако после выяснения отношений около 50 беженцев, проживающих в этом здании, преградили ей дорогу домой. Тогда римлянка позвала на помощь других обитателей района, которые фактически взяли здание центра временного содержания беженцев в осаду. В ходе этих столкновений эритреец был ранен ножом в спину.
Неделей ранее в центре Рима близ железнодорожного вокзала Термини произошли серьезные столкновения между полицией и мигрантами, которых власти выселили из здания, где они нелегально проживали около четырех лет.
Это происшествие получило большой общественный резонанс и вызвало бурную полемику относительно перспектив дальнейшего пребывания мигрантов в Италии.