Полиция провела рейд в пригороде Рима после столкновений с цыганами

РИМ, 28 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция в четверг провела рейд в одном из пригородов Рима после произошедших там столкновений между местным населением и цыганами, сообщает полицейское управление столицы Италии.

В ночь на среду дорожная ссора в городке Гуидония-Монтечелио переросла в массовые волнения с применением камней и подручных средств. Конфликт между местными жителями и населением соседнего цыганского лагеря стих только к утру. По его итогам один человек заработал перелом носа, двое стражей порядка получили небольшие травмы, а цыган-зачинщик конфликта задержан полицией за ношение кастета и небольшого топорика, обнаруженных в его фургоне.

В ходе операции проверке личности были подвергнуты порядка 100 человек. В полиции РИА Новости уточнили, что среди них были как цыгане, так и итальянцы, 78 оказались иностранцами, 10 из них были отправлены в отделение миграционной службы после того, как оказалось, что они находятся на территории Италии незаконно.

Два человека доставлены в полицейский участок: задержанная женщина владела угнанной машиной и подозревается в скупке и хранении краденного, в отношении мужчины был ранее выписан ордер о депортации.

Операция, проведенная по распоряжению начальника римской полиции Гуидо Марини, также позволила проверить 30 автомобилей, один из которых оказался в угоне.

В конце августа на восточной окраине Рима также произошли столкновения между мигрантами из Африки и местными жителями. Причиной конфликта послужила перебранка между 40-летним уроженцем Эритреи и несколькими местными подростками. Согласно некоторым свидетельствам, во время разговора на повышенных тонах африканец принялся бросать в ребят камни.

Мать одного из подростков отправилась в центр для мигрантов, чтобы разобраться в произошедшем. Однако после выяснения отношений около 50 беженцев, проживающих в этом здании, преградили ей дорогу домой. Тогда римлянка позвала на помощь других обитателей района, которые фактически взяли здание центра временного содержания беженцев в осаду. В ходе этих столкновений эритреец был ранен ножом в спину.

Неделей ранее в центре Рима близ железнодорожного вокзала Термини произошли серьезные столкновения между полицией и мигрантами, которых власти выселили из здания, где они нелегально проживали около четырех лет.

Беженцы из Эфиопии и Эритреи разбили своеобразный лагерь прямо на газонах площади Независимости, и, когда полицейские попробовали удалить их оттуда, в правоохранителей полетели камни, бутылки и даже газовые баллоны. В ответ стражи порядка применили силу, в частности, использовали водомет. Два человека тогда были задержаны за сопротивление полиции, несколько мигрантов были ранены.

Это происшествие получило большой общественный резонанс и вызвало бурную полемику относительно перспектив дальнейшего пребывания мигрантов в Италии.