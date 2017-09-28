Власти Курдистана отвергают решения Багдада по референдуму, сообщили СМИ

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Правительство Иракского Курдистана отвергло решения парламента страны, принятые в связи с проведенным в автономии референдумом о независимости, сообщает местный телеканал RUDAW со ссылкой на заявление кабмина.
"Правительство отвергает решения парламента и правительства Ирака, направленные против региона", — говорится в заявлении.
В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы. Данное требование последовало за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.
Парламент Ирака постановил отправить войска в спорные районы, в частности нефтеносную провинцию Киркук.