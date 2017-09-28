Каталонские хакеры отрицают "российский след" в поддержке референдума

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Каталонские "хакеры" из официально зарегистрированной партии "Пираты Каталонии" (Partit Pirata de Catalunya), которые занимаются восстановлением работы заблокированных сайтов о референдуме, отрицают, что поддерживают контакты с "российскими хакерами".

"Мы категорически опровергаем, что в наших усилиях по поддержанию этой информации в доступе в сети мы поддерживали контакты с российскими "хакерами". Мы получили международную поддержку различных пиратских партий Европы, таких как немецкая Piratenpartei и шведская Piratpartiet, но мы не связывались ни с одним российским гражданином для этого", — заявил РИА Новости главный координатор партии Pirates de Catalunya Энрик Пинеда (Enric Pineda).

Гражданская Гвардия закрыла в общей сложности 140 сайтов с информацией о голосовании 1 октября, однако партия Pirates de Catalunya постоянно создает "зеркала".

В четверг газета El País опубликовала материал под громким заголовком "Русские хакеры помогают поддерживать работу сайта референдумa", в котором утверждает, что организаторы референдума о независимости Каталонии поддерживают работу заблокированных на территории Испании сайтов, посвященных голосованию, с помощью "зеркал", размещенных на доменах за пределами Евросоюза, в частности в России и странах Центральной Азии. При этом издание приводит в качестве источника представителя Гражданской Гвардии. В ведомстве РИА Новости не стали комментировать эту информацию, заявив, что не занимаются данной темой.

В Pirates de Catalunya заявляют, что именно эта партия занимается поддержкой "официальных сайтов с информацией о референдуме по поводу самоопределения Каталонии", и эта деятельность "связана с защитой прав человека". "Право на свободу слова – это основа нашей политики, равно как и право каталонского общества высказаться в любое время", — заявили в партии.

Энрик Пинеда заявил, что партия подверглась преследованию со стороны Национальной полиции, а его лично вызвали в суд в качестве подозреваемого в совершении преступлений в неподчинении властям. Показания он должен давать вечером в четверг.

Всего, по данным испанских СМИ, полиция вызвала для дачи показаний за последние дни 15 человек, причастных к восстановлению работы сайтов о референдуме, – в Барселоне, Валенсии, Жироне и Таррагоне.

В Pirates de Catalunya заявили о недопустимости, блокировки Испанским государством доступа к ресурсам, которые лишь "предоставляют практическую информацию, как проголосовать".

В партии также сообщили, что обратились с жалобой в Суд Европейского союза на бездействие Еврокомиссии в связи с нарушением свободы слова в Испании. "Необходимо, чтобы комиссия действовала, но она этого не делает. Мы подали иск в Суд Европейского Союза, поскольку, в отличие от Испании, в Европе разделение властей пока существует", — заявил представитель партии. При этом собеседник агентства добавил, что партия "не разделяет идеи ЕС в том виде, которые существуют сейчас и поддерживает проведение референдума".