В Таллине пройдет пикет против миграционной политики Меркель

ТАЛЛИН, 28 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в пятницу проведет пикет против миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибудет в Таллин для участия в саммите ЕС по цифровым технологиям, сообщила в четверг пресс-служба EKRE.

По словам вице-председателя EKRE Мартина Хельме, вероятно, что "Меркель потребует, чтобы Эстония приняла еще больше иммигрантов, чем прежде".

"На пикете мы планируем ясно и громко заявить политикам ЕС и нашего государства, что квота Эстонии должна быть равна нулю, и мы не согласимся с политикой открытых дверей. Не должно сложиться впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не можем позволить Юри Ратасу (премьер-министр Эстонии) или Андресу Анвельту (глава МВД) уступить Меркель хоть в чем-нибудь", — цитирует Хельме пресс-служба.

EKRE является единственной парламентской партией Эстонии, последовательно выступающей против приезда в страну мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Партия считает, что в предстоящий период председательства Эстонии в Совете ЕС правительство должно сосредоточиться на решении миграционного кризиса и на том, чтобы положить конец нелегальному пересечению границ, а также начать высылку прибывших в Европу иммигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек