В Курдистане обсудят ответные меры на санкции Ирака

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Парламент Иракского Курдистана в субботу обсудит ответные меры на решения федерального кабинета министров о санкциях в отношении Эрбиля после проведенного референдума о независимости автономии.

Как сообщили РИА Новости в законодательном собрании курдской автономии, на встречу с депутатами прибудут члены правительства региона.

В среду управление гражданской авиации Ирака объявило, что прекращает все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане с 18.00 пятницы. Данное требование последовало за ультиматумом правительства Ирака, потребовавшего от властей автономного региона передать под его контроль аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости, который иракские власти признали нелегитимным.

Ранее иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана и заниматься торговлей только с центральным правительством.

Парламент Ирака постановил отправить войска в спорные районы, в частности нефтеносную провинцию Киркук.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.