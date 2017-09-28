В МИД Ирана заявили, что могут выйти из соглашения по атому

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Иран выйдет из соглашения по ядерной программе в случае подобного действия со стороны США, заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Если США решат выйти из ядерного соглашения, то Иран также выйдет из него. Перед Ираном стоят другие варианты", — цитирует канал интервью министра. По его словам, США лучше придерживаться соглашения.

Зариф заявил, что ИРИ стремится установить стабильность в регионе, однако Саудовская Аравия и ОАЭ мешают этому. "Саудовская Аравия должна прекратить экспорт терроризма и экстремистской идеологии", — заявил каналу дипломат.

"Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией о наших региональных разногласиях", — заявил Зариф. Он считает дипломатический скандал вокруг Катара негативным и ИРИ одобряет посредническую роль Кувейта.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.