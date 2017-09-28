В "Единой России" назвали чушью заявление Левашова о работе на партию

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В "Единой России" назвали чушью информацию о том, что задержанный в Барселоне по обвинению в хакерстве российский программист Петр Левашов последние годы работал на партию.

В четверг в Национальной судебной палате в Мадриде состоялось очередное заседание по запросу США об экстрадиции Левашова.

Сам Левашов заявил на суде, не подтвердив свои слова, что в течение последних десяти лет работает на "Единую Россию", в частности якобы "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время".

"Это чушь. Левашов никогда не работал не "Единую Россию", — сказали РИА Новости в партии.

"Трудно комментировать этот бред. Эта фамилия нам ни о чем не говорит", — добавил собеседник агентства.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. 20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, не известна.