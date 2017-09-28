Путин прибыл в Турцию, где встретится с Эрдоганом

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет рабочую встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух государств на встрече затронут ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, условлено продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду предстоящий визит, заявил, что он имеет "абсолютно прагматические цели".

"Что касается визита (президента РФ в Турцию — ред.), он имеет абсолютно прагматические цели. Россия и Турция — это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия, будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мегапроектов", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия и Турция активно взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии. "По всем этим вопросам будет проведена сверка часов", — сообщил Песков.