Богданов обсудил с американскими политологами референдум в Курдистане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в четверг с делегацией американских политологов во главе с бывшим представителем США при ООН Залмаем Халилзадом и руководителем вашингтонского "Центра за национальный интерес" Дмитрием Саймсом, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и перспективы российско-американского взаимодействия в интересах разрешения кризиса в этой стране. С российской стороны было акцентировано, что устойчивое урегулирование конфликта может быть обеспечено только на основе ведомого самими сирийцами политического процесса и при условии неукоснительного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обсудили также прошедший 25 сентября в Курдском автономном районе (КАР) Ирака референдум о независимости.

"При этом было выражено общее мнение, что все спорные вопросы между федеральными властями Ирака и руководством КАР должны решаться на путях конструктивного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства", — сообщили в МИД РФ.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.