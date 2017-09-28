МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Участники Слета блогеров Украины в Киеве подписали обращение к Верховной раде и международным правозащитным организациям с требованием инициировать импичмент Порошенко. Об этом сообщает Gоlos.ua.

Идею блогеров собираться для обсуждения наболевших проблем поддержала экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко, у которой десятки тысяч подписчиков в Facebook. Она отметила факты нарушения свободы слова в Украине и назвала фейком заявления о демократическом устройстве страны: "Если я не уехала, значит, я верю, что все еще можно изменить! Их страх — это наша сила, наш страх — это их сила!"

Из Брюсселя, находясь в Европарламенте, поддержал Елену Бондаренко и "узник совести" Руслан Коцаба, который посетовал, что правду теперь можно говорить или в сети, или за пределами Украины.

"Порошенко делает все для того, чтобы даже в интернете был сплошной "одобрямс". Как это он сделал на большинстве телеканалов и вообще во всех СМИ. Еще на прошлой неделе в Брюсселе, на пресс-конференции, я сказал, что мы, адекватные журналисты и блогеры, должны инициировать процедуру народного импичмента!" — заявил он.

К словам своего коллеги присоединилась Татьяна Монтян — известный адвокат и блогер, аудитория которой давно превысила 100 тысяч последователей. Она перечислила многочисленные факты грубых нарушений прав и свобод, которые гарантирует Конституция Украины, но не гарантирует Порошенко.

Модератор слета Александр Семченко, автор популярного YouTube-канала, пошутил, что из-за аббревиатуры (СБУ) их мероприятие могут по ошибке посетить не только блогеры. Так и произошло: в помещение ворвались маргиналы, представившиеся патриотами, и попытались сорвать мероприятие. К ним присоединилась районная полиция, которая так и не смогла объяснить, какое правонарушение пытается пресечь.