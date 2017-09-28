Россия должна быть широко представлена в Африке, считает президент Гвинеи

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия может сыграть большую роль в Африке и должна быть широко там представлена, заявил президент Гвинейской Республики, председатель Африканского союза Альфа Конде.

"Необходимо, чтобы Россия широко была представлена в Африке. Мы думаем, что Россия может сыграть очень большую роль", — заявил он на открытой лекции в МГИМО. В начале лекции президенту было присвоено звание Почетного доктора МГИМО.

Что касается сотрудничества с Россией, Конде заявил, что оно должно осуществляться на основе взаимных интересов. "Необходимо, чтобы и Россия нашла свои интересы, и чтобы Гвинея также получила выгоду от этого сотрудничества", — сказал президент.

Ранее Конде на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал неизменную поддержку Африканскому союзу со стороны России и заявил о намерении углублять и укреплять сотрудничество.