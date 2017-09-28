Лукашевич назвал "языковой зачисткой" украинский закон об образовании

ВЕНА, 28 сен — РИА Новости. Украинский закон об образовании, которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в стране — это попытка "майданной" власти провести "языковую зачистку" на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Этот шаг Киева является попыткой "майданной" власти осуществить "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, а именно статьям 10, 24 и 53, так и взятым на себя международным обязательствам", — заявил он в четверг на заседании постоянного совета организации.

Он обратил внимание украинских представителей в организации и других участников заседания на расхождение законодательной новеллы с документом копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года, итоговым документом венской встречи СБСЕ 1986 года, с Гаагскими от 1996 года и Люблянскими от 2012 года рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. В этих международных документах прямо указывается на то, что государства должны уважать право национальных меньшинств обучаться своему языку или получать образование на этом языке, особенно в районах, где меньшинства проживают традиционно или в значительном количестве.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.