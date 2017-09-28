Лукашевич назвал "языковой зачисткой" украинский закон об образовании

ВЕНА, 28 сен — РИА Новости. Украинский закон об образовании, которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в стране — это попытка "майданной" власти провести "языковую зачистку" на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он обратил внимание украинских представителей в организации и других участников заседания на расхождение законодательной новеллы с документом копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года, итоговым документом венской встречи СБСЕ 1986 года, с Гаагскими от 1996 года и Люблянскими от 2012 года рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. В этих международных документах прямо указывается на то, что государства должны уважать право национальных меньшинств обучаться своему языку или получать образование на этом языке, особенно в районах, где меньшинства проживают традиционно или в значительном количестве.
Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.