Госдеп: санкции против КНДР - последняя попытка мирного решения проблемы

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Усиление экономического давления на Пхеньян является последним и важнейшим шансом на пути к мирному дипломатическому урегулированию проблемы КНДР, заявила в четверг исполняющая обязанности помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Сьюзан Торнтон.
По словам Торнтон, для дипломатического решения северокорейской проблемы госсекретарю США Рексу Тиллерсону "будет необходимо пространство для переговоров".
Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие международные санкции против Пхеньяна в ответ на новые ядерные и ракетные испытания.