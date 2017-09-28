Госдеп: санкции против КНДР - последняя попытка мирного решения проблемы

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Усиление экономического давления на Пхеньян является последним и важнейшим шансом на пути к мирному дипломатическому урегулированию проблемы КНДР, заявила в четверг исполняющая обязанности помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Сьюзан Торнтон.

"Мы все хотим, чтобы это было решено дипломатическими мерами и мирно. Мы считаем, что кампания по усилению давления является нашим последним и лучшим шансом решить это мирно, но это также означает, что в какой-то момент мы должны будем перейти к дипломатии и нам нужна будет гибкость, когда мы подойдем к этому", — сказала представитель ведомства на посвященных санкциям в отношении КНДР слушаниях в сенате.

По словам Торнтон, для дипломатического решения северокорейской проблемы госсекретарю США Рексу Тиллерсону "будет необходимо пространство для переговоров".

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие международные санкции против Пхеньяна в ответ на новые ядерные и ракетные испытания.