Эксперты ООН призывают Испанию не препятствовать референдуму в Каталонии

ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призывают власти Испании не препятствовать проведению в Каталонии референдума 1 октября, сообщили в четверг в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
Власти Каталонии запланировало проведение 1 октября референдума по вопросу о независимости от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
"Несмотря на незаконность референдума, власти Испании обязаны уважать права, которые являются основными в демократическом обществе", — говорится в заявлении экспертов УВКПЧ ООН.
Особую озабоченность эксперты ООН выразили в связи с размещением 21 сентября в автономном регионе Каталонии свыше 4 тысяч полицейских с приказом "реагировать в случае, если незаконный референдум будет иметь место".
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.