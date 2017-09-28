Эксперты ООН призывают Испанию не препятствовать референдуму в Каталонии

ЖЕНЕВА, 28 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призывают власти Испании не препятствовать проведению в Каталонии референдума 1 октября, сообщили в четверг в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Документ подписали специальный докладчик по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кей и независимый эксперт по продвижению демократического и сбалансированного миропорядка Альфред де Заяс.

Власти Каталонии запланировало проведение 1 октября референдума по вопросу о независимости от Испании. Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

"Несмотря на незаконность референдума, власти Испании обязаны уважать права, которые являются основными в демократическом обществе", — говорится в заявлении экспертов УВКПЧ ООН.

В частности, эксперты призвали Мадрид не применять таких мер, которые бы нарушили право каталонцев на волеизъявление и свободу собрания. Вызывают беспокойство, в частности, недавние обыски в издательствах в поисках материалов о предстоящем референдуме, блокировки сайтов, аресты политиков и лидеров массовых выступлений, что нарушает право людей на доступ к информации.

Особую озабоченность эксперты ООН выразили в связи с размещением 21 сентября в автономном регионе Каталонии свыше 4 тысяч полицейских с приказом "реагировать в случае, если незаконный референдум будет иметь место".

"Мы озабочены тем, что такой приказ и сопровождающая его риторика могут подогреть напряженность и социальную нестабильность. Мы призываем все стороны максимально воздерживаться и избегать любого вида насилия, чтобы обеспечить мирный характер протестов в предстоящие дни", — подчеркнули эксперты УВКПЧ ООН.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.