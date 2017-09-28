МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. США заинтересованы в дестабилизации ситуации в Центральной Азии, они рассчитывают, что это позволит "расшатать" ситуацию в России с учетом "прозрачности" границ между странами СНГ и Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Существует прямой интерес США дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии, в том числе и путем использования ИГ (запрещена в РФ). Американцы полагают, что это позволит им расшатать ситуацию в России. В расчет берется "прозрачность" границ между странами СНГ и Россией", — цитирует сенатора его пресс-служба.

В качестве "дальнего прицела" на расшатывание ситуации США рассматривают в этом случае и Китай, полагает он.

По словам Клинцевича, "ясный политический" интерес России заключается в том, что она рассматривает свою безопасность в неразрывной связи с безопасностью стран Центральной Азии. "Обеспечение антитеррористической безопасности стран Центральной Азии — это необходимое условие обеспечения террористической безопасности самой России", — сказал он.

Сенатор отметил, что новые вызовы требуют от стран Евразии и нового качества антитеррористического сотрудничества в том, что касается и политического взаимодействия в борьбе с терроризмом, и военно-технической и операционной базы, с опорой на которую эта борьба ведется.

Он полагает, что эти вопросы будут в центре внимания международной конференции, которая открывается 29 сентября в Душанбе. Она будет посвящена борьбе с терроризмом и экстремизмом в Евразии и использованию совместного опыта.

Как подчеркнул Клинцевич, конференция проводится в "переломный" момент, когда террористы ИГ, утрачивая подконтрольные им территории, будут вынуждены сконцентрироваться на "ассиметричных" методах войны.