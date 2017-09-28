В Бенгальском заливе при крушении лодки погибли 13 беженцев-рохинджа

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Не менее 13 человек, в том числе 8 детей, погибли в результате крушения лодки с беженцами народности рохинджа в Бенгальском заливе, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).

Согласно информации, опубликованной в Twitter организации, на борту судна находились 120 человек. К настоящему моменту удалось спасти 30 человек.

Breaking: up to 13 dead (including 8 children) & 30 rescued after boat with 120 #Rohingya capsizes in Bay of Bengal. — IOM (@UNmigration) 28 сентября 2017 г.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.