США призвали Россию и Китай усилить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Замминистра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Сигал Манделкер призвала Россию и Китай "сделать намного больше" для реализации санкций против КНДР.

"Китай и Россия заслуживают признания за поддержку принятия последних резолюций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, обе страны могут сделать намного больше и намного быстрее, чтобы ввести и реализовывать санкции, к которым призвали в ООН. Реализация санкций и давление с их стороны критически важна для того, чтобы остановить угрозу КНДР", — сказала Манделкер на слушаниях банковского комитета сената США.

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающих международные санкции против Пхеньяна в ответ на новые ядерные и ракетные испытания.

И.о. помощника госсекретаря США Сюзан Торнтон на тех же слушаниях заявила, что принятые недавно США санкции "показывают финансовым институтам, что они могут иметь дело либо с США, либо с КНДР, но не с обоими". "Мы понимаем, что для многих стран, включая Китай и Россию, это трудная мера, но это единственный логический шаг, когда мы усиливаем давление на КНДР", — сказала она.