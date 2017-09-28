Обвиняемый в США в хакерстве Левашов заявил, что работал на "Единую Россию"

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Задержанный властями Испании российский программист Петр Левашов, экстрадиции которого по делу о хакерстве добиваются США, утверждает, что "работал на "Единую Россию", о чем он заявил в четверг в ходе судебного заседания в Мадриде.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. 20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, не известна.

Левашов заявил на суде, что он в течение последних десяти лет работал на "Единую Россию", "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время". Доказательств этого он не привел.

Кроме того, он вновь сказал, что у него был доступ к секретной информации. "Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении", — заявил Левашов, также не приведя подтверждений своих слов.

Он заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию". "Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия". Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", — заявил он.

Суть обвинений, предъявленных ему в России, на основании которых Москва запросила его экстрадицию, он не знает.

РИА Новости пока не располагает комментариями "Единой России" и Министерства обороны РФ относительно заявлений Левашова.

Левашов был задержан по запросу США в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Обвинение в США считает Левашова "выдающимся спамером" и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Spamhаus. Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте. Ему предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.