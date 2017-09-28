МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва примет решение об адекватных ответных шагах в случае ограничения Вашингтоном наблюдательных полетов российской военной авиации над США в рамках договора по открытому небу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ничего хорошего для будущего договора такой подход Вашингтона не обещает, и об этом мы со всей серьезностью предупредили наших партнеров. Если говорить о вводимых США мерах, которые, как пишут СМИ, призваны затруднить проведение российских наблюдательных полетов над Америкой, что ж, мы оценим их на предмет соответствия договору. Оценим, примем решение о собственных адекватных шагах, ведь, как вы знаете, — мы постоянно говорим об этом — принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. В Кремле призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.