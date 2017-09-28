МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва надеется, что ситуация в Каталонии будет урегулирована в рамках испанского законодательства, и исходит из уважения территориальной целостности этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запланированный на 1 октября каталонскими властями так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании. В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", — добавила Захарова.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.