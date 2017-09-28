Захарова: Россия надеется на разрешение ситуации в Испании в рамках закона

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва надеется, что ситуация в Каталонии будет урегулирована в рамках испанского законодательства, и исходит из уважения территориальной целостности этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании, полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства", — сказала она на брифинге в Москве.

"Запланированный на 1 октября каталонскими властями так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании. В своих отношениях с Испанией исходим из безусловного принципа уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны", — добавила Захарова.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.