Левашов выступил против экстрадиции из Испании в США

МАДРИД, 28 сен — РИА Новости. Российский программист Петр Левашов, экстрадиции которого добиваются США и Россия, в ходе судебного заседания в Мадриде выступил против экстрадиции в Соединенные Штаты из-за опасений за свою жизнь.

В четверг в Национальной судебной палате в Мадриде состоялось очередное заседание по запросу США об экстрадиции Левашова. Россиянин был задержан в Испании по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. 20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, не известна.

Левашов заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию". "Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью… Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", — сказал он.

Россиянин был задержан в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Обвинение в США считает Левашова "выдающимся спамером" и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте. Ему предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.