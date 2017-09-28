Трамп отменил торговые ограничения для Пуэрто-Рико после урагана

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отменил торговые ограничения для Пуэрто-Рико, пострадавшего от урагана "Мария", сообщила в четверг пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"По запросу (губернатора Пуэрто-Рико) Рикардо Росселло президент разрешил отмену действия закона Джонса для Пуэрто-Рико. Решение вступает в силу немедленно", — написала Сандерс в своем микроблоге в Twitter.

At @ricardorossello request, @POTUS has authorized the Jones Act be waived for Puerto Rico. It will go into effect immediately. — Sarah Sanders (@PressSec) 28 сентября 2017 г.

Так называемый закон Джонса о торговом судоходстве был принят в 1920 году. Он требует, чтобы суда, осуществляющие торговлю между американскими портами, были построены в США, принадлежали американским владельцам и комплектовались командой из американских граждан. Этот закон был принят после Первой мировой войны в качестве протекционистской меры, чтобы ограничить конкуренцию на внутреннем рынке и заодно создать обширный торговый флот, который можно было использовать во вспомогательных целях в случае новой войны.

Сторонники закона из числа американских судостроителей и судовладельцев заявляют, что он помогает создавать рабочие места в США. Противники говорят, что закон столетней давности приводит к ненужному снижению конкуренции и росту цен на поставляемые морем товары.

В результате урагана "Мария", по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики. Как сообщил ранее губернатор Росселло, около 97% жителей Пуэрто-Рико остаются без электричества после урагана "Мария", вода есть у половины.