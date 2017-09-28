В Польше назвали неудачной европейскую программу переселения мигрантов

ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Добровольность решений стран Евросоюза, касающихся проблем миграции, является единственным возможным решением, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Кшиштоф Шиманьский.

Ранее Еврокомиссия предложила новую схему распределения беженцев по странам Евросоюза — 50 тысяч человек в течение двух лет.

"ЕК начинает замечать очень разнообразный подход разных государств-членов к проблеме миграции и убежища. Это не случайная разница", — цитирует Шиманьского агентство РАР.

Замминистра отметил, что страны ЕС очень различны исходя из первоначальных условий и наличия общин мигрантов. "Есть страны с очень богатым опытом, которые уже сегодня имеют очень многие мигрантские сообщества. Есть и такие страны, как Польша, которые не имеют практически никакого контакта с этими регионами. В отношении этих различий единственным возможным решением на уровне ЕС является добровольность каждого решения в данной области", — сказал он.

Говоря об истечении срока первой программы переселения мигрантов, Шиманьский высказал мнение, что "прекращение этой неудачной программы является прекрасной возможностью для того, чтобы закрыть эту тему, которая приносит непропорционально большие политические затраты".

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тысяч нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. Во вторник, 26 сентября, срок действия этой программы формально прошел. Брюсселю удалось на сегодняшний день расселить всего 29 тысяч мигрантов из квот на 160 тысяч человек. Это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе.