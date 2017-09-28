Учащиеся в Барселоне вышли на митинг в поддержку референдума в Каталонии

МАДРИД, 28 сен — РИА Новости. Тысячи студентов и старших школьников в Барселоне вышли в четверг на митинг в поддержку референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября, сообщает испанское агентство EFE.
Мероприятие организовано платформой Universitats per la Republica. Ее руководитель Хорди Вивес заявил, что участие в данной акции "является массовым, в том числе и с участием частных университетов".
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
Референдум, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.