ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Польша и Россия могут выстроить хорошие отношения, сделав выводы из драматических моментов общей истории, заявил польский президент Анджей Дуда, выступая в четверг на конференции "Польская операция НКВД 1937-1938".

"В чем заключается построение сильного государства, каков его фундамент, что должны быть сделано, чтобы мы могли говорить о сильном фундаменте, усиливающем основу государства? Этот фундамент означает, конечно, историческую память. У нас нет тем, хоть бы они были самыми сложными, о которых мы не говорим, о которых забываем, которые мы пропускаем, оставляем", — сказал Дуда.

"У нас есть тяжелые темы с нашими соседями… но только на правде, сделав выводы даже из самых драматических моментов нашей истории, мы в состоянии построить в будущем хорошие отношения", — заключил он.

Дуда отметил, что польская сторона стремится "выявить преступников, описать, изучить, показать" исторические события "не для того, чтобы мстить, строить стену между нациями, но для того, чтобы говорить: давайте сделаем выводы из этой сложной истории, мы должны помнить об этом, чтобы никогда никому больше такое в голову не приходило".

В 2017 году отмечается 80-я годовщина так называемой "польской операции" НКВД — в 1937 году глава комиссариата Николай Ежов подписал приказ 00485 о "фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР", который положил начало репрессиям против живущих на территории Союза поляков. По имеющимся данным, в результате "польской операции" НКВД погибли порядка 111 тысяч человек.