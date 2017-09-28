В ЕС "приняли к сведению" принятие нового закона об образовании на Украине

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Национальное законодательство Украины должно соответствовать международным обязательствам Киева, заявила представитель Еврокомиссии и главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич.

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине, в четверг вступает в силу. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины.

"В наших контактах с украинскими властями мы всегда подчеркивали, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам Украины, в частности, рамочной конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств и европейской хартии по правам меньшинств", — сказала журналистам Косьянчич.

При этом Косьянчич указала, что по мнению Еврокомиссии, Украине следует защищать права нацменьшинств, и "в этом контексте следует обеспечить надлежащее равновесие" между украинским государственным языком и языками национальных меньшинств.

"Мы приняли к сведению намерение властей Украины обратиться по этим вопросам в Совет Европы. Его новое мнение должно быть принято во внимание, в частности, до выполнения этого законодательства", — сказала представитель ЕС.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.