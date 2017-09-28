ЕК не прокомментировала призыв к посредничеству по референдуму в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия не комментирует призыв к посредничеству в разрешении проблем вокруг организации референдума о независимости Каталонии, заявил заместитель официального представителя ЕК Александр Винтерштайн.

Ранее мэр Барселоны Ада Колау попросила страны ЕС стать посредниками в урегулировании конфликтной ситуации между Испанией и Каталонией, связанной с планами автономного сообщества провести референдум о независимости 1 октября.

"Мы уважаем конституционные юридические рамки Испании, у нас нет других комментариев", — сказал Винтерштайн журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему ЕС предложил свои услуги в урегулировании противоречий между проводившими референдум о независимости властями Иракского Курдистана и Багдадом, он заявил: "Я думаю, что это две совершенно разные ситуации".