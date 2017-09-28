Британский министр отметил прогресс на переговорах по правам граждан

ЛОНДОН, 28 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис констатировал прогресс на переговорах с Евросоюзом по ряду направлений, включая вопрос о правах европейцев, живущих в Великобритании, и британцев в ЕС.

"Нам удалось добиться прогресса по ряду направлений… Я покидаю сегодня Брюссель оптимистично настроенным", — сказал Дэвис в четверг на совместной пресс-конференции с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье по окончании четвертого раунда переговоров по Brexit.

"Мы согласовали многие аспекты социального страхования, многие аспекты, связанные с правами граждан", — сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что Британия по-прежнему настаивает на принципе взаимности в данном вопросе.

"Великобритания полагает, что в некоторых случаях мы ради защиты граждан должны выйти за рамки жестких требований нынешних законов ЕС. Например, мы предложили Европейскому союзу гарантировать право на возвращение в Великобританию европейских граждан, имеющих вид на жительство, в обмен на сохранение права свободного передвижения для британских граждан, живущих сейчас в 27 странах ЕС", — сказал Дэвис.

Он отметил, что европейские граждане после Brexit cмогут подавать заявление на получение новых разрешений на жизнь и работу в Великобритании, а те, кто имеет постоянный вид на жительство, "не должны будут проходить весь процесс".