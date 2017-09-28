Премьеры Турции и Ирака проведут переговоры в связи с референдумом

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министры Турции и Ирака Бинали Йылдырым и Хайдер аль-Абади проведут в ближайшее время встречу в связи с прошедшим в Иракском Курдистане референдумом о независимости, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирак.

"Поскольку (лидер Иракского Курдистана Масуд – ред.) Барзани не прислушался к нашим предупреждениям (об отмене референдума – ред.), то теперь единственным наш собеседником по Ираку будет его руководство в Багдаде. Наши премьер-министры встретятся в ближайшее время", — заявил Боздаг в эфире телеканала TGRT.

Он добавил, что в связи с референдумом Турция прекращает обучение бойцов курдского ополчения пешмерга, которое проводилось в рамках борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Ранее в четверг пресс-служба аль-Абади сообщила, что Йылдырым в ходе телефонного разговора выразил иракскому коллеге поддержку всех решений, принятых правительством и парламентом Ирака после курдского референдума.