Не стало основателя Playboy Хью Хефнера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Медиамагнат умер от естественных причин у себя в особняке, в окружении родных и близких.

Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Сам он тогда опроверг эту информацию.

"Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.

"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой"

Хефнер родился в 1926 голу в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, воевал во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса.

Первый раз он женился в 1949 году, в браке родились двое детей. Спустя 10 лет он развелся, и жил холостяком почти 30 лет.

В 1989 году он женился второй раз, этот брак также продлился десять лет. Последней женой Хефнера стала модель Кристал Харрис, моложе его на 60 лет.

Медиамагнат стал не просто успешным издателем, но культовой персоной в Голливуде, он появлялся в роли камео во множестве фильмов и сериалов. Он также стал прототипом для персонажа компьютерной игры.

Отношение к Хефнеру всегда было неоднозначным, однако и поклонники, и недоброжелатели сходятся в одном: этот человек жил в полную силу и ни в чем себе не отказывал.

"Жизнь слишком коротка, чтобы жить чужой мечтой", — эту цитату Хефнера сегодня вспомнили многие пользователи социальных сетей.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

Рождение Playboy

Еще в студенческие годы Хефнер рисовал карикатуры для журналов. В начале 50-х он устроился работать в Esquire, но из-за отказа в повышении зарплаты уволился. С этого момента он начал собирать деньги на издание собственного журнала. Он влез в долги, однако начал осуществлять мечту.

© AP Photo Хью Хефнер просматривает пробные листы для своего журнала Playboy в Чикаго. 20 июня 1961 © AP Photo Хью Хефнер просматривает пробные листы для своего журнала Playboy в Чикаго. 20 июня 1961

Изначально Хефнер хотел назвать свой журнал Stag Party ("Мальчишник"), но на рынке уже существовало издание с похожим названием, поэтому пришлось придумывать что-то новое. В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с Мэрелин Монро на обложке.

Сам издатель сомневался, последует ли за ним второй, поэтому даже не стал ставить на обложку номер. Однако его волнения были напрасны, три четверти тиража были проданы за первую неделю, а та самая обложка стала одной из наиболее известных снимков Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненным рядом с актрисой.

Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. В журнале публикуются не только эротические фотографии, но и статьи о политиках, общественных деятелях, анекдоты и даже короткие рассказы известных писателей. В частности в Playboy публиковались Владимир Набоков, Артур Кларк и Стивен Кинг. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

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