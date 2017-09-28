Премьер Турции поддержал действия Багдада после курдского референдума

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил иракскому коллеге Хайдеру аль-Абади поддержку всех решений, принятых правительством и парламентом Ирака после курдского референдума, сообщает пресс-служба аль-Абади.

После прошедшего в понедельник референдума о независимости автономии Иракский Курдистан парламент Ирака проголосовал за ряд мер, включая отправку войск в спорные районы, закрытие пограничных переходов в автономии и преследование в суде организаторов референдума.

"Господин Йылдырым подтвердил поддержку Турцией всех решений, принятых советами министров и депутатов в Ираке по защите целостности страны", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора министров.

Как отмечается, турецкий премьер пообещал координироваться с Ираком для установления контроля Багдада над иракскими сухопутными и воздушными границами, а также поддержал требование вести торговлю нефтью только с центральными властями.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.