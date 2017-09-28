В ДНР сообщили о пострадавших в результате взрыва гранаты силовиках

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Один силовик в Донбассе погиб, трое ранены из-за взрыва гранаты, оказавшейся в результате неосторожного обращения слишком близко к костру, сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

"По имеющийся у нас информации, ввиду отсутствия элементарных мест обогрева военнослужащие из состава 28 отдельной механизированной бригады во время боевого дежурства на позициях развели огонь, чтобы согреться. Но, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обратили внимание на лежавшую около костра гранату ВОГ-25. В результате взрыва один военнослужащий погиб, трое получили ранения", — сказал Безсонов.

Он добавил, что силовики представили данный случай как обстрел со стороны сил ДНР. Но расположение позиций сторон в этом районе не позволяют вести огонь из данного вида вооружения.

"В штабе АТО ситуацию поспешили представить как обстрел со стороны ДНР из подствольного гранатомета, но не учли того факта, что максимальная дальность выстрела гранатой ВОГ-25, используемой для подствольных гранатометов, составляет не более 400 метров. А расстояние до позиций ВС ДНР превышает дальность стрельбы", — отметил он.

Известно немало инцидентов с нетрезвыми украинскими военными. Так, в середине марта 2015 года военнослужащий одной из воинских частей ВСУ не справился с управлением бронемашины и совершил наезд на пешеходов в Константиновке, подконтрольной украинским военным. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, пострадала женщина. Глава области заявил, что военные, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Это событие вызвало волну протестов в городе.

В конце июня автомобиль с бойцами батальона "Азов" попал в ДТП в Мариуполе, на юге Донецкой области; по данным очевидцев, бойцы также были в состоянии алкогольного опьянения.